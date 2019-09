Esporte “Se esse bandido tivesse ido na sede, teria acontecido uma tragédia mundial”, diz presidente do Vila O alojamento das categorias de base do Tigre fica na sede do Vila Nova, no OBA, onde a loja da equipe foi incendiada após a derrota da equipe para o Botafogo/SP

Após ter a loja do clube incendiada, o Vila Nova registrou boletim de ocorrência no 9º DP da Polícia Civil nesta quarta-feira (18). Acompanhado da advogada do clube, Tathiane Uchôa, o presidente Ecival Martins representou o time colorado no local e disse que o ato de vandalismo poderia ter se tornado uma tragédia de âmbito mundial. “Se esse bandido tivesse i...