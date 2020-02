Esporte Se empatar, Jaraguá garante liderança ao fim do 1º turno; veja tudo sobre a 6ª rodada São cinco jogos neste domingo (16) e um na segunda-feira (17) pela última rodada da primeira metade da fase de classificação

O Jaraguá precisa de 1 ponto para terminar o 1º turno do Campeonato Goiano na liderança geral da fase de classificação, que vai terminar com asterisco, por causa do adiamento do jogo entre Crac x Atlético - válido pela 5ª rodada, que está previsto para ser disputado no dia 20. O Goianão 2020 chega a sua metade neste domingo (16) com cinco partidas. O Gavião da Serra é ...