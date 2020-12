Esporte Se eleição no Goiás for em janeiro, presidente do Conselho acumula cargos Atual presidente do Goiás, Marcelo Almeida fica no clube esmeraldino até o dia 31 de dezembro

A eleição para presidência executiva do Goiás caminha para ser disputada apenas em janeiro de 2021. Caso isso seja concretizado, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Hailé Pinheiro, vai acumular novamente os dois “poderes” esmeraldinos até que um novo mandatário seja eleito para o triênio 2021-2023.Atual presidente do Goiás, Marcelo Almeida fica no clube esme...