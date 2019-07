Esporte Scheidt sobe para 7º no Mundial da Laser e está na zona de classificação olímpica

Robert Scheidt cresceu no segundo de disputa do Mundial da classe Laser, em Sakaiminato, no Japão. Nesta sexta-feira, com bom desempenho nas duas regatas realizadas, o velejador brasileiro subiu 25 posições na classificação geral do campeonato, atingido a sétima colocação. Scheidt foi o quarto melhor em uma das baterias e o terceiro na segunda. Além disso, passou...