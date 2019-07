Esporte Scheidt fecha Mundial em 12º, garante índice para sua 7ª Olimpíada e faz história

Maior medalhista olímpico do Brasil, com cinco pódios, Robert Scheidt voltou a fazer história. O velejador de 46 anos garantiu índice para disputar a sua sétima Olimpíada, um recorde entre atletas brasileiros, ao terminar nesta terça-feira a sua participação no Mundial da classe Laser em 12º lugar, em Sakaiminato, no Japão. Desta forma, ele fechou a competição seis p...