Esporte Schalke 04 derrota Mönchengladbach e assume a quarta colocação no Alemão O time de Mönchengladbach permanece na segunda colocação (35 pontos), dois pontos atrás do líder RB Leipzig, que entra em campo neste sábado, em casa, frente ao Unión Berlin

Diante de 62.271 torcedores no bonito estádio de Gelsenkirchen, o Schalke 04 derrotou o Borussia Mönchengladbach, por 2 a 0, na abertura da 18.ª rodada do Campeonato Alemão. Os dois gols foram marcados na etapa final e garantiram a equipe da casa na quarta colocação do campeonato, com 33 pontos, mesma pontuação do Bayern de Munique (terceiro colocado), que joga no...