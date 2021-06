Esporte Scarpa reafirma boa fase e guia o Palmeiras em vitória sobre Bahia O resultado reabilita o time depois da derrota para o Red Bull Bragantino por 3 a 1, mas não esconde os problemas da equipe dentro de campo

Com golaço e assistência de Gustavo Scarpa, o Palmeiras conseguiu vencer o Bahia por 3 a 2, na noite deste domingo (27) no Allianz, em São Paulo. A partida foi válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado reabilita o time depois da derrota para o Red Bull Bragantino por 3 a 1, mas não esconde os problemas da equipe dentro de campo, principalmente o lado...