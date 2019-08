Esporte Scarpa diz estar na sua melhor fase no Palmeiras e recorda golaço contra o Grêmio

O momento do meia Gustavo Scarpa no Palmeiras é só de alegria. Artilheiro do time na temporada de 2019 com 10 gols marcados, sendo seis só na Copa Libertadores, o jogador diz estar em seu melhor momento no clube alviverde e tem se mostrado decisivo nos jogos mais importantes. Como na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, na última terça-feira, em Porto Alegre, pela rodada d...