Scaloni testa três alterações no time da Argentina para o duelo com a Venezuela

O técnico Lionel Scaloni fez três alterações na seleção da Argentina no treino desta quarta-feira (26) pela manhã, no CT do Fluminense, no Rio, visando ao jogo com a Venezuela, sexta-feira, às 16 horas, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa América. Scaloni testou Juan Foyth na lateral direita, no lugar de Renzo Saravia, que, segundo relatório médico, sofre com d...