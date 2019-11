Esporte Sasha diz que perdeu respeito por Jorge: 'Vontade era dar um soco na cara dele' O atacante assegurou que o clima ruim com o companheiro não vai afetar o desempenho esportivo do Santos

Dois dias após o clássico contra o São Paulo, o clima segue pesado no elenco do Santos. Nesta segunda-feira, na reapresentação dos jogadores no CT Rei Pelé, após o empate por 1 a 1, o atacante Eduardo Sasha comentou sobre o bate-boca que se envolveu com Jorge e revelou que ainda não perdoou o companheiro. Ele declarou que o seu desejo era ter agredido o colega. Além d...