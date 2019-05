Esporte Sarri vê Kanté com 50% de chances de defender o Chelsea na final da Liga Europa O jogador lesionou o joelho em um treino no sábado e está lutando contra o tempo para se recuperar e atuar pela sua equipe no clássico inglês

O técnico do Chelsea, Maurizio Sarri, afirmou nesta terça-feira (28) que o volante N'Golo Kanté tem 50% de chances de ficar apto para defender o time na final da Liga Europa, nesta quarta, contra o Arsenal, às 16 horas (de Brasília), no estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão. O jogador da seleção francesa lesionou o seu joelho em um treino no sábado (25) e está...