Esporte Sarah Frota muda de categoria e tenta primeira vitória no UFC Lutadora goiana enfrenta a canadense Gillian Robertson no peso-mosca

Após estrear com derrota no UFC, em Fortaleza, no mês de fevereiro, a lutadora goiana Sarah Frota “A Treta” entrará novamente no octógono do Ultimate Fight Championship. De volta ao peso-mosca (até 57kg), a brasileira enfrenta a canadense Gillian Robertson pelo UFC 240, que será realizado em Edmonton, no Canadá, neste sábado (27). Em sua pr...