Esporte Santos x Atlético-GO: Dragão encara bom mandante na Vila Após duas derrotas seguidas com cinco gols sofridos em duas partidas, time goiano enfrenta a equipe alvinegra na Vila Belmiro e poderá escalar Arthur Gomes, emprestado pelo Peixe

Em seu pior momento da Série A do Campeonato Brasileiro, sem vencer há quatro jogos, o Atlético-GO busca se reencontrar dentro do torneio nacional num cenário que se apresenta adverso. Em fase de instabilidade, o Dragão terá o desafio de enfrentar o Santos, um dos melhores mandantes da competição, na Vila Belmiro, no começo da noite deste domingo (25), a partir das 18...