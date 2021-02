Esporte Santos volta a vencer no Campeonato Brasileiro e rebaixa o Coritiba Com a vitória, o Santos se anima para brigar por uma vaga na Libertadores

Após seis jogos sem vencer -cinco pelo Brasileiro e um pela Libertadores-- o Santos voltou a triunfar. Com gols de Marinho e Marcos Leonardo, o time bateu o Coritiba por 2 a 0 e rebaixou o adversário à Série B na noite deste sábado (13), na Vila Belmiro. O resultado selou o rebaixamento do Coritiba à Série B do Campeonato Brasileiro. Os paranaenses somaram apenas...