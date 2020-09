Esporte Santos volta a relacionar Everson e Raniel testa positivo para Covid-19 A oportunidade dada a Everson acontece oito dias depois do retorno do goleiro ao elenco santista

O goleiro Everson ganhou uma chance do técnico Cuca e foi relacionado para a partida do Santos contra o Ceará neste sábado (5), às 21h, no Castelão, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, que se arrependeu de um processo movido na Justiça, é um dos três arqueiros da lista santista para o jogo. Além dele, o Santos terá Vladimir e João Paulo,...