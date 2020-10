Esporte Santos vira no fim e vence o Defensa y Justicia na Libertadores

O Santos venceu o Defensa y Justicia (ARG) por 2 a 1 na noite desta terça-feira (20), na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Os gols foram marcados por Lucas Braga e Marcos Leonardo, para o Peixe, e Romero para o clube argentino. Com o resultado, o Santos pode terminar a primeira fase da competição continental com a melhor campanha do tor...