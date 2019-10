Esporte Santos vence Palmeiras na Vila Belmiro e rouba 2º lugar do rival Na Vila Belmiro, Peixe se impõe e bate alviverde. Os dois times estão cinco pontos atrás do líder Flamengo, que joga na quinta, contra o Atlético Mineiro

O Santos ganhou do Palmeiras por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, e trocou de lugar na tabela com o rival. As duas equipes somam 47 pontos, mas os alvinegros ocupam a segunda colocação por terem uma vitória a mais. São cinco pontos de diferença para o líder Flamengo, que joga nesta quinta contra o Atlético-MG, no Maracanã. Foi a terceira vitóri...