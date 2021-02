Esporte Santos vence o Corinthians na Vila e fica mais perto da Libertadores Com a vitória no clássico, a equipe do técnico Cuca -que não seguirá no comando após o fim do Nacional - foi a 53 pontos e, na oitava colocação

O Santos venceu o Corinthians por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (17), na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcos Leonardo anotou o gol do triunfo santista. Com a vitória no clássico, a equipe do técnico Cuca -que não seguirá no comando após o fim do Nacional- foi a 53 pontos e, na oitava colocação, vai garantindo (a duas r...