Esporte Santos vence o Boca Juniors na estreia de Diniz e renasce na Libertadores Após quatro rodadas, o Barcelona lidera com nove pontos, seguido por Santos e Boca Juniors, com seis

Era tudo o que o Santos precisava. Na estreia de Fernando Diniz como técnico, a equipe derrotou o Boca Juniors por 1 a 0 na noite desta terça-feira (11), na Vila Belmiro. O resultado, somado à vitória do The Strongest (BOL) sobre o Barcelona (EQU), em La Paz, embolou o grupo C da Copa Libertadores. Após quatro rodadas, o Barcelona lidera com nove pontos, seguido por Sa...