Santos vence o Bahia antes de decisão pela Copa do Brasil

Em um jogo ofensivo e de muitas chances de gol, o Santos foi mais preciso nas finalizações e ganhou do Bahia por 3 a 1, neste domingo (1º), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe paulista chegou aos 30 pontos e está a cinco do líder Internacional e do segundo colocado Flamengo, ambos com 35. Na próxima quarta (4), o Santos enfrenta o Ceará, fo...