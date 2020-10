Esporte Santos vence no Paraguai e confirma classificação às oitavas da Libertadores Sánchez, Marinho e Kaio Jorge marcaram os gols que definiram o triunfo em mais um duelo com o Olimpia

O Santos garantiu vaga nas oitavas da Libertadores na noite desta quinta-feira (1º) ao bater o Olimpia (PAR) por 3 a 2 no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, mesmo palco que inaugurou em um amistoso contra os paraguaios, em 1965, e que teve Pelé em campo. Sánchez, Marinho e Kaio Jorge marcaram os gols que definiram o triunfo em mais um duelo com o Olimpia. Com o ...