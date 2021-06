Esporte Santos vence Ceará e dá fim a jejum contra times da Série A Desde o dia 17 de fevereiro, quando derrotou o Corinthians, por 1 a 0, em seu antepenúltimo jogo na edição 2020 do Brasileiro, o Peixe não vencia um rival da elite

A história da vitória santista neste sábado (5) pode ser contada a partir do golaço de Jean Mota. Um jogo que estava complicado tomou o rumo desejado por Fernando Diniz após o meio-campista se ajeitar, olhar para o gol e colocar a bola com perfeição no ângulo esquerdo do goleiro Richard. O Santos precisava de um lance assim, registrado aos 18 da etapa inicial, para r...