Esporte Santos vai rescindir contrato de Diogo Vitor por justa causa O jogador de 23 anos tem vínculo válido até fevereiro de 2021, mas acumula casos de indisciplina no clube

O Santos vai rescindir o contrato do atacante Diogo Vitor por justa causa. O jogador de 23 anos tem vínculo válido até fevereiro de 2021, mas acumula casos de indisciplina no clube. Após cumprir suspensão por ter sido pego em exame antidoping, Diogo Vitor não compareceu aos treinamentos no CT Rei Pelé. O atacante teve de ficar afastado por 18 meses por ter tido u...