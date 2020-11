Esporte Santos tem problemas em quase todos os setores para jogo contra a LDU As decisões serão tomadas pelo auxiliar-técnico Marcelo Fernandes, já que até no banco de reservas o Santos está desfalcado: o técnico Cuca e o auxiliar Cuquinha seguem se recuperando da Covid-19

O Santos não terá vida fácil em sua partida de ida das oitavas de final da Libertadores, contra a LDU (EQU), em Quito, nesta terça-feira (24), às 19h15 (de Brasília). Além de lutar contra os mais de 2.800m de altitude, o time alvinegro ainda passa por problemas em todos os setores do time, com exceção do ataque. O trio Marinho, Soteldo e Kaio Jorge está pronto e desc...