Esporte 'Santos tem o DNA da superação', define técnico do Atlético-GO sobre adversário Atlético-GO e Santos estão separados por um ponto na tabela de classificação e quem vencer deve assegurar vaga na Copa Sul-Americana

Imaginar que o Santos, adversário do Atlético-GO neste sábado (6), às 21 horas, virá fragilizado a Goiânia por causa da ausência do atacante Marinho (contundido) e de outros jogadores negociados (o zagueiro Lucas Veríssimo e o volante Pituca) com clubes do exterior, é um grande equívoco que não pode ser cometido pelo time atleticano. É o que pensa o técnico do Dra...