Esporte Santos tem 'gol contra' de mão, mas Bragantino empata no último minuto Com o empate, Santos chegou a 31 pontos e se manteve perto do G6. Já o Red Bull Bragantino foi aos 20 e segue na zona do rebaixamento

O Santos empatou com o Red Bull Bragantino por 1 a 1 na noite deste domingo (8), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 20ª rodada do Brasileirão. O gol do Santos saiu em um lance bizarro: Soteldo cruzou, a bola bateu na mão de Léo Ortiz dentro da área e morreu no fundo do gol. O próprio Ortiz empatou no último minuto. Com o empate o Santos chegou a 31 pontos e se man...