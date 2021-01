Esporte Santos supera série de problemas até chegar à final da Libertadores No próximo dia 30, no Maracanã, no duelo contra o Palmeiras, o Santos buscará o tetracampeonato do torneio depois de muitas superações

Quem vê o Santos classificado para a final da Copa Libertadores, depois de um 3 a 0 contra o Boca Juniors (ARG) na noite de quarta-feira (13), na Vila Belmiro, não imagina a quantidade de problemas que o clube precisou enfrentar para chegar até aqui. No próximo dia 30, no Maracanã, no duelo contra o Palmeiras, o Santos buscará o tetracampeonato do torneio depois...