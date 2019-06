Esporte Santos supera o Corinthians na Vila Belmiro e salta para a liderança O Santos chegou aos 20 pontos, ultrapassando o Palmeiras, que tem 19 e joga nesta quinta-feira (13)

O Santos assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, com autoridade e confirmando a sua força na Vila Belmiro, a equipe venceu o Corinthians por 1 a 0, em compromisso válido pela nona rodada, a última antes da pausa do torneio em função da Copa América. Com a vitória, o Santos chegou aos 20 pontos, ultrapassando o Palmeiras, que tem 19....