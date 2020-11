O Santos venceu a LDU, do Equador, nesta terça (24), por 2 a 1, fora de casa, e ficou perto das quartas de final da Libertadores. Agora, a equipe santista terá a vantagem de jogar por um empate no duelo de volta, na próxima terça (1º), às 19h15, na Vila Belmiro, para seguir em frente na competição continental.

Foi a primeira derrota dos equatorianos na altitude de 2.850 metros de Quito nesta edição do torneio. Em casa, a LDU havia ganhado do São Paulo, do River Plate (ARG) e do Binacional (PER) na fase de grupos.

Fora de casa, o time equatoriano venceu somente a equipe peruana e perdeu de 3 a 0 do São Paulo e do River, retrospecto que anima os santistas.

Mesmo na altitude, a equipe brasileira foi mais presente no campo de ataque durante todo o duelo, no qual novamente não pôde contar com o retorno de Cuca. O técnico segue em recuperação de Covid-19.

Ainda no primeiro tempo, abriu o placar logo aos 6 minutos. Após assistência do lateral Pará, pela direita, o venezuelano Soteldo marcou o primeiro gol dele nesta edição da Libertadores.

Além de inaugurar o marcador, os visitantes conseguiram conter a pressão esboçada pela LDU na busca pelo empate. Quando a bola passava pela defesa, o goleiro John Victor, 24, demonstrava segurança e fez uma série de defesas.

Para proteger mais a zaga, o auxiliar Marcelo Fernandes sacou Jean Mota e colocou outro defensor em campo, o zagueiro Wagner.

Três minutos após a troca, porém, os equatorianos chegaram ao empate em um contra-ataque. Billy Arce carregou a bola até o ataque e finalizou forte. John fez outra boa defesa, mas Jhojan Julio ficou com o rebote e marcou de cabeça, aos 46.

Na volta do intervalo, mais descansado, o Santos conseguiu voltar a frequentar o ataque e levar perigo ao gol defendido por Gabbarini. O goleiro quase foi surpreendido com um gol olímpico, quando Soteldo tentou um chute direto na cobrança de escanteio, aos 9 minutos.

Aos 13, Marinho sofreu pênalti após ser derrubado na área e ele mesmo converteu a cobrança, dando a vantagem final para o time brasileiro.

Também nesta terça, o Athletico-PR empatou em 1 a 1 com o River Plate, em Curitiba. Com oito desfalques por causa da Covid-19, o time paranaense saiu na frente com Bissoli, mas levou o empate em cabeçada de Díaz, nos acréscimos.

LDU

Gabbarini; Perlaza (Zunino), Kunty Caicedo, Ordoñez, Cruz (Ayala); Vega (Caicedo), Alcivar, Quinteros (Aguirre); Billy Arce, Johan Julio, Cristian Martinez Borja. T.: Pablo Repetto

SANTOS

John; Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Felipe Jonatan (Lucas Braga); Alison, Diego Pituca, Jean Mota (Wagner Leonardo); Marinho (Lucas Lourenço), Soteldo (Vinicius Balieiro), Kaio Jorge. T.: Marcelo Fernandes

Estádio: Casablanca, em Quito, no Equador

Juiz: Fernando Rapallini (ARG)

Cartões amarelos: Luiz Felipe, Wagner Leonardo, Soteldo e Felipe Jonatan (Santos); Vega, Aguirre, Ordoñez e Alcivar (LDU)

Gols: Soteldo, aos 7min do primeiro tempo, e Marinho, aos 13min do segundo tempo (Santos); Julio, aos 47 min do primeiro tempo (LDU)