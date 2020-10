Esporte Santos sofre pressão de patrocinadores antes de votação sobre Robinho Insatisfação dos anunciantes foi ampliada nesta sexta (16), com as revelações pela Globo de gravações de conversas do atleta, tidas como fundamentais para a condenação

A contratação de Robinho pelo Santos, anunciada no último sábado (10), terá de ser aprovada pelo conselho deliberativo do clube, em reunião marcada para a próxima quarta-feira (21). Se a autorização for negada, o estatuto da agremiação obrigará que o negócio seja desfeito. Esse trâmite já estava previsto, mas a votação acontecerá sob crescente pressão de patrocinadores do clu...