Santos se vinga do Atlético-MG com vitória na Vila e assume a vice-liderança

O Santos respondeu à derrota sofrida para o Atlético-MG em encontro anterior pela Copa do Brasil vencendo os mineiros por 3 a 1, neste domingo, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com boa atuação, em especial no primeiro tempo na Vila Belmiro, a equipe paulista ganhou e assumiu a segunda colocação na tabela, ultrapassando os mineiros, a...