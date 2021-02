Esporte Santos respeita fim de contrato com Robinho para selar acordo por dívida O total de débitos, entre o clube e jogador, é de cerca de R$ 2 milhões

A atual gestão do Santos reformulou o acordo que o ex-presidente Orlando Rollo havia concretizado com Robinho. Neste trato, o clube pagaria, ainda nesta semana, R$ 900 mil para iniciar a quitação de uma dívida antiga com o jogador. O atual mandatário Andres Rueda, no entanto, conseguiu convencer o atacante a receber essa quantia apenas em setembro. O total dos d...