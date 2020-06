Esporte Santos renova contrato de Lucas Veríssimo até 2024: 'Valorização que busquei' Renovação porém, não impede que Veríssimo seja negociado. Nesta semana, ele recebeu uma proposta da Sampdoria, da Itália, no valor de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões)

Depois de um longo período de negociação, o Santos anunciou neste sábado que acertou a renovação do contrato do zagueiro Lucas Veríssimo até o final de 2024. O vínculo anterior do jogador, de 24 anos, expirava em junho de 2022. "Muito feliz por esse sonho realizado. Foi o reconhecimento do trabalho que venho realizando e a valorização que sempre busquei. Seguirei se...