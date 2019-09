Esporte Santos quebra jejum, derrota o CSA por 2 a 0 e continua na briga pelo título Depois de uma vitória tranquila em casa, o Santos tentará dar sequência à caça ao líder Flamengo no próximo sábado, quando enfrenta o Vasco, no Rio de Janeiro

Depois de quatro jogos sem vencer, o Santos se reencontrou com a vitória e recuperou a confiança ao bater o CSA por 2 a 0, neste domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o time chegou aos 41 pontos e continua na briga pelo título - o líder é o Flamengo, com 49. Contra um adversário que luta para não vo...