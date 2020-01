Esporte Santos procura opções para Soteldo, convocado pela Venezuela para Pré-Olímpico A seleção venezuelana anunciou a convocação de Soteldo na quinta-feira. O atacante viajou à Colômbia para se apresentar à equipe

A pré-temporada do Santos ganhou um desafio a mais nos últimos dias. Como o atacante Soteldo foi convocado para defender a Venezuela no Pré-Olímpico, na Colômbia, o técnico português Jesualdo Ferreira terá agora de encontrar um substituto para o início da disputa do Campeonato Paulista. O jogador de 22 anos pode ser desfalque da equipe por até cinco rodadas. A seleç...