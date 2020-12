Esporte Santos pressiona, mas só empata com Ceará na Vila Belmiro Com o empate, o time santista fica em oitavo com 41 pontos e distante dos líderes

Mesmo com Marinho aceso, o Santos cedeu empate para o Ceará por 1 a 1 neste domingo à noite (27), na Vila Belmiro. A partida foi válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o empate, o time santista fica em oitavo com 41 pontos e distante dos líderes, enquanto a equipe nordestina, com 35 pontos, está em 10º lugar. O Santos controlou as ações desde o com...