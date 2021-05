Esporte Santos perde para The Strongest e segue com 6 pontos no Grupo C Na última rodada da fase de grupos, o time do técnico Fernando Diniz vai ao Equador encarar o Barcelona

O Santos perdeu por 2 a 1 para o The Strongest (BOL) na noite desta terça-feira (18), em La Paz, e se complicou na Copa Libertadores. Felipe Jonatan descontou para o time alvinegro. Com a derrota, a equipe estaciona nos 6 pontos e permanece na segunda colocação do Grupo C. O líder Barcelona (EQU), que tem 9, e o terceiro colocado Boca Juniors (ARG), que também soma 6...