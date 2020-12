Esporte Santos perde da LDU na Vila, mas vai às quartas de final da Libertadores Jogo terminou com confusão no gramado e duas expulsões, uma para cada lado

O Santos sofreu bem mais do que gostaria, mas avançou às quartas de final da Copa Libertadores. Derrotada pela LDU por 1 a 0, na Vila Belmiro, a equipe preta e branca se classificou graças à vitória que havia obtido no jogo de ida, nos 2.850 m de Quito, por 2 a 1. O resultado conquistado no Equador acabou sendo decisivo para os comandados de Cuca, que poderão ter um...