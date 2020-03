Esporte Santos não paga por Cueva, mas diz trabalhar com time russo por indenização Contratado em fevereiro de 2019 pelo Santos, meia deixou o clube no mês passado, se transferindo ao Pachuca. O time alvinegro busca uma indenização e acionou a equipe mexicana na Fifa

Cueva não faz mais parte do elenco do Santos, mas sua contratação segue sendo assunto no clube. Nesta segunda-feira (30), venceu a primeira das três parcelas pela sua aquisição junto ao Krasnodar. A diretoria, porém, não quitou a dívida e garante ter feito isso em acordo com o comando da equipe russa. Contratado em fevereiro de 2019 pelo Santos, Cueva deixou o cl...