Esporte Santos marca nos acréscimos contra o Grêmio e sai da zona de rebaixamento Zagueiro Wagner Leonardo foi quem definiu o placar aos 46 do segundo tempo

O torcedor do Santos, de volta à Vila Belmiro neste domingo (10), precisou ter paciência e esperar até os 46 minutos do segundo tempo para festejar o gol que deu a vitória sobre o Grêmio, por 1 a 0. Wagner Leonardo foi quem definiu o placar. Além de esperar até a parte final do jogo para comemorar, ainda houve alguns minutos de ansiedade até o árbitro de vídeo confir...