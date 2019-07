Esporte Santos lucra R$ 234 mil com maior público do ano na Vila e já esgota ingressos contra Goiás A diretoria anunciou que os 11.650 ingressos colocados à venda para a torcida do clube estão esgotados

O maior público do Santos na Vila Belmiro em 2019 rendeu um lucro de mais de R$ 230 mil ao clube. A divulgação no site oficial da CBF do borderô do triunfo por 3 a 1 sobre o Avaí, domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, indicou que o clube ficou com R$ 234.276,99 da renda bruta de R$ 461.520. E é possível que esses números sejam superados no próximo domingo, q...