Esporte Santos leva reservas para duelo contra o Atlético-MG Dos titulares, apenas o goleiro John, recuperado de Covid-19, viajou para a partida

Se a impressionante virada por 4 a 3 do Goiás sobre o Santos, no último domingo (24), na Vila Belmiro, tem alguma explicação lógica, ela passa obrigatoriamente pela fragilidade defensiva do time de Cuca nas bolas paradas. Atualmente 10º colocado no Brasileirão, o Peixe é a segunda equipe mais vazada da competição em jogadas desse tipo, com 22 gols sofridos, tendo ...