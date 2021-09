Esporte Santos joga mal na estreia de Carille e empata com o Bahia

Em sua estreia à frente do Santos, Fábio Carille teve uma amostra neste sábado (11) das dificuldades que ele terá para melhorar o rendimento da equipe. Diante do Bahia, com um ataque pouco inspirado e muitos espaços na defesa, o time alvinegro não conseguiu ir além de um empate por 0 a 0, na Vila Belmiro. O resultado manteve a equipe da Baixada próxima à zona de reb...