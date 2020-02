Esporte Santos joga mal em Araraquara e não sai do 0 a 0 com a Ferroviária O Santos lidera o Grupo A do Campeonato Paulista com 11 pontos, cinco a mais do que a Ponte Preta. A Ferroviária é a lanterna do Grupo D, com cinco pontos

Uma atuação fraca do Santos resultou em um burocrático empate por 0 a 0 com a Ferroviária, neste domingo, em Araraquara. O time alvinegro deu pouco trabalho à defesa dos donos da casa e, principalmente no primeiro tempo, foi salvo pelo goleiro Everson, que estava em uma jornada inspirada. O Santos lidera o Grupo A do Campeonato Paulista com 11 pontos, cinco a mai...