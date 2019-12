Esporte Santos goleia o campeão Flamengo por 4 a 0 e termina o Brasileirão como vice Marinho, Eduardo Sasha e Carlos Sánchez, duas vezes, marcaram os gols na goleada sobre o campeão brasileiro

No duelo entre os primeiros colocados, o Santos levou a melhor sobre o campeão Flamengo e terminou o Campeonato Brasileiro como vice. A equipe alvinegra goleou por 4 a 0, neste domingo, na Vila Belmiro, em jogo que pode ter marcado a despedida do técnico Jorge Sampaoli. Na mira do Palmeiras, que ficou em terceiro lugar, o argentino terá uma reunião com o presidente J...