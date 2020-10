Esporte Santos fica com um a menos e empata com Ceará na Copa do Brasil Jogo da volta será na próxima quarta (4), no estádio Castelão, em Fortaleza. Quem vencer avança. Em caso de novo empate, haverá disputa por pênaltis

Santos e Ceará começaram sem gols seu confronto nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os times alvinegros se enfrentaram na tarde desta quarta-feira (28), na Vila Belmiro, em Santos, e empataram por 0 a 0. Houve chances de gol para as duas equipes em um duelo no qual os donos da casa tiveram um jogador a menos durante todo o segundo tempo. No finalzinho do pri...