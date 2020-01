Esporte Santos faz 7 a 0 e Inter avança à próxima fase da Copa São Paulo O Peixe praticamente selou sua vaga com goleada para cima do Olímpico. O time do litoral chegou ao seis pontos no Grupo 2, contra zero do rival

O Santos aplicou mais uma goleada na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time da Baixada derrotou o Olímpico-SE 7 a 0, nesta segunda-feira, em Marília, e encaminhou sua vaga à próxima fase. E quem carimbou a classificação foi o Internacional com o triunfo por 3 a 0 para cima do Linense. O Santos praticamente selou sua vaga com goleada para cima do Olímpico. O time do l...