Esporte Santos evita perdas de sócios com novas adesões e aposta no 'pertencimento' Time fechou março com 24.237 sócios adimplentes, número que até sofreu um pequeno aumento, para 24.280, segundo a atualização de 17 de junho

No momento em que as principais fontes de receita para os clubes escassearam em função da paralisação das atividades provocada pela pandemia do coronavírus, ao menos uma se manteve praticamente intacta no Santos: o programa de sócio-torcedor. Com desconto para novas associações e ações para demonstrar que a adesão ao Sócio Rei não deve estar atrelada meramente ao desejo d...