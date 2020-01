Esporte Santos estreia com goleada sobre time do Maranhão na Copa São Paulo Com o resultado, o Santos lidera o Grupo 2, com os mesmos três pontos do Marília, que bateu o Olímpico por 3 a 2

Em busca de seu quarto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos estreou na competição com vitória convincente por 4 a 1 para cima do Timon-MA, no estádio Bento de Abreu, em Marília, na noite desta sexta-feira, que teve direito a muitos gols. Com o resultado, o Santos lidera o Grupo 2, com os mesmos três pontos do Marília, que bateu o Olímpico por 3 a 2, ...