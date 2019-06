Esporte Santos estraga festa do Ceará e volta a vencer após jejum de três jogos Eduardo Sasha marcou o único gol da vitória santista, que estragou a festa de aniversário de 105 anos do Vozão

O Santos estragou a festa de aniversário de 105 anos do Ceará ao sair com a vitória de 1 a 0 na tarde deste domingo (2) no Castelão, em Fortaleza, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O gol de Eduardo Sacha representou a manutenção da equipe santista nas primeiras posições da tabela, agora com 14 pontos, deixando o alvinegro cearense com nove pontos, na zona i...